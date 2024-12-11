Соцфонд объяснил порядок индексации пенсий работающих пенсионеров

С 1 января 2025 года в России произойдет индексация пенсий работающих пенсионеров на 7,3%. Об этом говорится на сайте Социального фонда РФ.

Отмечается, что прибавка к пенсии будет рассчитываться с учетом всех пропущенных индексаций. Коэффициент инфляции и индексации на указанный срок составит 7,3%, что позволит повысить уровень пенсий для работающих граждан.

Расчет индексации будет производиться с учетом всех предыдущих индексаций, включая ту, которая была отменена в 2016 году.

Стоит отметить, что сумма индексации будет добавляться к текущим выплатам пенсионера. При увольнении работающий пенсионер сможет рассчитывать на повышение пенсии, которое будет включать все пропущенные индексации за период его трудовой деятельности.

Максимальное увеличение пенсий в январе 2025 года ожидается у пенсионеров, которые также недавно уволились с работы.

Ранее сообщалось, что Государственная дума РФ приняла закон о включении в пенсионный стаж граждан РФ работу на Украине.