Российские парламентарии приняли решение о значительном расширении пенсионных гарантий для граждан, работавших на части территориях в сложный исторический период.

Законопроект, внесенный правительством в летнюю сессию 2024 года, существенно меняет подход к исчислению страхового стажа. С первого июля 2025 года в пенсионный стаж будут официально включены периоды трудовой деятельности на территориях, которые претерпевали изменения. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет о трудовом стаже граждан, работавших на Украине с начала 1991 года до февраля 2022 года, на территориях Донецкой и Луганской народных республик с мая 2014-го до конца 2022 года. Дополнительно законом предусмотрено включение периодов работы в Запорожской и Херсонской областях с февраля по декабрь 2022 года.

Такое решение позволит множеству граждан получить более полный учет трудового стажа при назначении пенсий, фактически восстанавливая социальную справедливость для людей, чья профессиональная биография была связана с историческими территориями. Эксперты отмечают, что принятый закон носит ярко выраженный социально ориентированный характер и демонстрирует последовательную государственную политику поддержки трудящихся.

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