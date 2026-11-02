Страховую пенсию не тронут: Бессараб объяснила, что изменится при переводе накоплений в ПДС

Депутат Бессараб: страховые пенсии не изменятся при переводе накоплений в ПДС

Общество

Страховые пенсии не изменятся после возможного перевода пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом «Абзацу» рассказала первый зампред комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.

По ее словам, страховая пенсия по старости, по инвалидности и по потере кормильца полностью сохраняется — здесь никаких изменений не будет, а долгосрочные сбережения являются дополнительной социальной возможностью.

Депутат пояснила, что программа может быть особенно полезна самозанятым, которые не делают добровольных пенсионных взносов и рискуют не накопить необходимый стаж и пенсионные баллы. ПДС позволит создать дополнительные сбережения, но не заменит страховую пенсию и не повлияет на порядок ее назначения. Бессараб отметила, что сегодня все чаще бывают ситуации, когда гражданин подходит к пенсионному возрасту, фактически не накопив ни баллов, ни стажа, и долгосрочные сбережения — еще одна гарантия, что человек не останется без определенной поддержки государства.

Накануне РБК сообщил, что Минфин подготовил законопроект об автоматическом переводе пенсионных накоплений россиян в программу долгосрочных сбережений. Изменения могут затронуть десятки миллионов граждан.

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