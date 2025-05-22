Соучредитель Google Брин подарил акции Alphabet почти на $700 млн неизвестному получателю

Соучредитель корпорации Google Сергей Брин безвозмездно передал неизвестному получателю акции холдинговой компании Alphabet, управляющей Google, почти на $700 млн. Об этом со ссылкой на раскрытые финансовые документы сообщило агентство Bloomberg. Отмечается, что благотворительный жест коснулся примерно 4,1 млн акций холдинга.

В документах указано, что акции были разделены поровну между классами А и С и могут быть направлены либо на благотворительные проекты, либо переданы в трастовые фонды.

Помимо этого, в мае и ноябре прошлого года Брин пожертвовал акции Alphabet на сумму более $100 млн.

Стоит отметить, что после объявления о внедрении новых технологий в области искусственного интеллекта (ИИ) стоимость акций Alphabet увеличилась на 5,6%.

В настоящее время Брин занимает 10-е место в списке самых богатых людей мира с состоянием, оцениваемым в $144,3 млрд. Он известен не только как крупный предприниматель, но и как благотворитель — Брин часто жертвует деньги на поддержку исследований болезни Паркинсона.

Ранее стало известно, что компания Google впервые за 10 лет обновила свой культовый логотип «G».