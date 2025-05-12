Google впервые за 10 лет обновил свой культовый логотип «G»

Американская корпорация Google впервые за десять лет обновила свой логотип. Об этом сообщило издание 9to5google, представив соответствующее фото новой эмблемы.

В процессе обновления Google изменил дизайн буквы G, заменив четкие цветовые сегменты на плавный переход между оттенками. При этом шрифт остался прежним. Новая версия логотипа уже доступна в приложении Google для iOS.

В последний раз логотип компании был обновлен аж 10 лет тому назад: 1 сентября 2015 года. В ходе обновления был изменен шрифт, а строчная буква G была заменена на заглавную.

Ранее стало известно, что американские власти потребовали разделить компанию Google, которая была признана монополистом в сфере поиска в интернете. По информации издания The New York Times, одним из требований Министерства юстиции США была продажа браузера Chrome.