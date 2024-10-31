Советник председателя ЦБ Юдаева покидает пост

Советник председателя Центробанка Ксения Юдаева меняет место своей работы. Теперь она будет трудиться за пределами данного ведомства. Об этом сообщил ТАСС.

Журналисты сослались на слова представителей пресс-службы финансового регулятора. По их утверждению, уход Юдаевой со своей должности происходит сегодня, 31 октября. Дальнейшая ее карьера уже не будет связана с Центробанком. Глава данной организации Эльвира Набиуллина высоко оценила деятельность своего советника на этом посту.

«Она помогла внедрить механизм таргетирования инфляции. Вместе с ней мы проходили через череду кризисов», — указала она.

Председатель ЦБ РФ добавила, что умения Юдаевой помогали формировать ответы на все вызовы, с которыми приходилось сталкиваться ее ведомству.

Ранее премьер Мишустин предложил выдвинуть Юдаеву в качестве исполнительного директора от России в Международный валютный фонд. Ксения Юдаева на протяжении десяти лет занимала пост первого заместителя председателя ЦБ РФ, поэтому обладает необходимыми компетенциями.