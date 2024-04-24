Современную трикотажную фабрику открыли в Подмосковье

Компания «Фортекс & Ко» запустила на территории индустриального парка «Валищево» в подмосковном Подольске современную фабрику полного цикла по выпуску трикотажного полотна для матрасов. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Примечательно, что инвестиции компании в создание нового производства составили восемьсот миллионов рублей. Из этой суммы 400 млн рублей инвестор получил в виде льготного займа в Фонде развития промышленности РФ по программе «Проекты развития». Средства были направлены на приобретение парка современных кругловязальных машин, сушильно-ширильной машины и линии нетканых полотен.

Отмечается, что запуск данного производства в регионе позволит снизить долю импорта в этом сегменте рынка минимум до 55%. Также до конца года на новой фабрике наладят выпуск нетканых полотен и материалов, а число рабочих мест возрастет до 120.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что Китай, Индия и Белоруссия являются ключевыми иностранными инвесторами в Подмосковье.