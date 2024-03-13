Современный промышленный коворкинг запустили в эксплуатацию в Есипово

Холдинг «Строительный Альянс» ввел в эксплуатацию третью очередь производственно-складского комплекса в индустриальном парке «Есипово», управляющей компанией которого является Корпорация развития Московской области (КРМО). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Новый комплекс реализуется в формате цифрового промышленного коворкинга, резиденты которого получают полностью готовое помещение для ведения производственной деятельности. Общий объем инвестиций в строительство и запуск третьей очереди промышленного коворкинга в формате «Подмосковье индастриал» составил порядка 800 млн рублей.

На новой производственной площадке в Солнечногорском городском округе в ближайшее время будет открыто более 240 вакансий, в том числе не менее 30 для высококвалифицированных специалистов. На территории комплекса оборудовано более 30 блоков, предназначенных для размещения как складских помещений, так и производственных площадок.

Воспользоваться размещением на территории промышленного коворкинга сможет практически любой промышленный производитель. Так, например, в этом году на территории комплекса будет запущено производство сантехники, деталей для самолетов, ковровой продукции, медицинских изделий, а также теплоизоляционных плит для промышленных предприятий и упаковочной пленки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.