Создана для чиновников: выяснилось, почему россияне не будут покупать новую машину «АвтоВАЗа»

Уже через год «АвтоВАЗ» планирует старт производства новой машины — Lada Aura. Об этом заявили в компании. Автоэксперт Петр Баканов обсудил с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня» новое авто и его перспективы завоевать сердца россиян.

По словам Баканова, машина будет представлять собой удлиненную и обновленную Lada Vesta. Под капотом будут находиться 1,8-литровый двигатель мощностью в 123 лошадиные силы и, скорее всего, реакторная трансмиссия, производство которой «АвтоВАЗ» освоит в следующем году.

«Мы получаем, по сути, люксовую «Весту» с удлиненным кузовом и улучшенной шумоизоляцией. Там будет премиальная аудиосистема и кожаная обшивка, то есть, эта машина создана под запросы среднего чиновничества, и основной клиент этой машины — государство», — отметил Баканов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При этом перспектив на рынке эксперт у этой машины видит мало, потому что людям нужна обычная «Веста» — практичный и удобный автомобиль сегмента В+ или С.

«Удлиненная версия — это возврат к проектам конца 1990-х, когда Борис Немцов хотел пересадить всех на «Волги», а Юрий Лужков стремился улучшить «Москвич» и предложить альтернативный автомобиль для чиновников. Но тогда у нас были другие условия, а сейчас остались почти лишь китайские автомобили», — отмечает наш собеседник.

Баканов уверен, что «Аура» может стоить и два, и два с половиной млн руб., а это для рядового россиянина дорого.

«Остается надеяться на новые законы, которые запретят чиновникам пользоваться иномарками», — добавил эксперт.

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