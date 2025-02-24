«СПБ Биржа» приостановила торги

«Санкт-Петербургская биржа» («СПБ Биржа») объявила о приостановке торгов ценными бумагами в связи с возникшим техническим сбоем, передает РИА Новости.

Кроме того, как убедился корреспондент интернет-издания «Подмосковье Сегодня», официальный сайт биржи оказался недоступен. При переходе на него всплывает сообщение об ошибке.

Отмечается, что биржи обязаны официально уведомлять о приостановке торгов в соответствии с пунктом 17 приложения 4 к положению о деятельности по проведению организованных торгов, утвержденным Банком России.

Сейчас специалисты биржи занимаются выяснением причин технического сбоя. Несмотря на это, «СПБ Биржа» сообщила, что в 9:30 мск возобновит торги.

«СПБ Биржа» основана в 1997 году. Обычно торги на ней осуществляются с 8:00 до 1:45 мск следующего календарного дня.

Ранее, 14 февраля, сообщалось, что Московская биржа приостановила торги на неопределенный срок. Отмечалось, что причиной таких мер стали проблемы с трансляцией.