Специалистов МАГАТЭ уведомили об отключении резервной линии на ЗАЭС

Специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) известили о прекращении работы резервной высоковольтной линии электроснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1» на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил ТАСС.

Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина подчеркнула, что безопасность является приоритетом для всех участников процесса. Представители МАГАТЭ продолжают следить за ситуацией и адекватно реагировать на изменения.

«Линия все еще отключена. Представителей МАГАТЭ, присутствующих на станции, об этом проинформировали», — сказала она.

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