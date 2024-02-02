Специализированное лечебное питание начнут производить в Подмосковье

Компании «Технологии Биосинтеза» построит на территории индустриального парка «Нахабино Парк» в Красногорске завод по выпуску лечебного питания. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ожидается, что инвестиции в проект компании «Технологии Биосинтеза» составят 1,3 миллиарда рублей. На предприятии планируется создать сто двадцать рабочих мест. Завод начнет работать уже в 2026 году.

Компания «Технологии Биосинтеза» организует производство парентерального и интегрального питания. Эти продукты применяются в комплексной терапии пациентов, находящихся в реанимации, которые не способны самостоятельно принимать питание.

«Для реализации стратегически важного и жизненно необходимого инвестпроекта предоставлено 2,8 гектаров земли, где построят современный производственный и складской корпус, с административно-бытовыми помещениями, а также контрольно-аналитической лабораторией», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.