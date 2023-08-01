Спецкурс для самозанятых «Академия шитья» стартует в Подмосковье, сообщили в Мининвесте региона. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

В рамках обучения слушатели встретятся с известным дизайнером Игорем Чапуриным, а также fashion-экспертом и креативным директором CHAPURIN Антоном Копыловым.

Занятия будут проходить очно. Участие в них бесплатное, однако необходимо пройти регистрацию на сайте проекта.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев заявил, что создание условий для бизнеса является прямой задачей глав городских округов.