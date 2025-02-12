Спикер Госдумы Володин назвал последствия антироссийских санкций для Европы
Спикер Госдумы Володин: санкции против России привели к краху экономики в Европе
Фото: [Медиасток.рф]
По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, санкционная политика западных государств в отношении нашей страны обернулась для стран Старого Света крахом экономики, закрытием производств и серьезными проблемами в агропромышленности. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что в качестве примера можно привести тот факт, что сегодня фермеры в Лондоне проводят масштабные протесты из-за неподъемных налогов.
Ранее он заявил, что ЕС будет кормить своих граждан червями из-за санкций против РФ.