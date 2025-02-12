По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, санкционная политика западных государств в отношении нашей страны обернулась для стран Старого Света крахом экономики, закрытием производств и серьезными проблемами в агропромышленности. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что в качестве примера можно привести тот факт, что сегодня фермеры в Лондоне проводят масштабные протесты из-за неподъемных налогов.

Ранее он заявил, что ЕС будет кормить своих граждан червями из-за санкций против РФ.