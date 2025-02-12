Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин прокомментировал решение Европы о вводе в употребление мучного хрущака. По его словам, жители России, которые переехали за границу, вскоре смогут его попробовать, отметил он в своем телеграм-канале.

Недавно стало известно о вступлении в силу нового закона в Европейском союзе, который разрешает использование порошка из личинок желтого мучного червя в пищевой отрасли.

Как уточнил Володин, теперь в хлеб, сыр, джем и макароны можно добавлять измельченных насекомых, что предлагается как инновационный источник белка. Он акцентировал внимание на том, что это результаты западной санкционной политики против России, напомнив, что такие меры стали причиной падения экономики в ЕС, закрытия предприятий и протестов фермеров из-за налоговых изменений.

При этом он предупредил, что стремление политиков к экономии может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Работа по массовому разведению насекомых также может быть рискованной, добавил спикер.

Володин подчеркнул, что в России личинок, сверчков и червей используют только в корм для животных и рыбы, призвав сделать собственные выводы.

Ранее диетолог Дианова назвала причины неизбежности добавления порошка из личинок насекомых в продукты.