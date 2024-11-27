Bloomberg: Европа встретит холоднейшую за 2 года зиму, без газа из России

Как сообщило агентство Bloomberg, предстоящая зима в Европе обещает быть самой холодной с момента начала полномасштабной войны на Украине, согласно информации Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.

Хотя в общем температуры будут немного выше среднего, это все равно приведет к всплеску спроса на отопление, который достигнет рекордных уровней с начала конфликта, указывают данные Maxar Technologies.

В свою очередь, это способствует дальнейшему росту «и без того высоких цен» на энергоресурсы. Bloomberg также напоминает о том, что с 1 января остановятся поставки газа через Украину.

Согласно прогнозам Weather Services International, температуры начнут снижаться уже в декабре, и потребление отопления во всей Европе превысит сезонные нормы.

Например, в Осло ожидается, что средняя температура упадет до -12 градусов, что на девять градусов ниже 30-летнего среднего значения. Метеорологи также прогнозируют значительное понижение температур в Италии и на Балканах.

На данный момент, согласно основному сценарию «Газпрома», газовые поставки в ЕС не предполагают транзит через Украину. Запасы газа в Европе уже сократились с 95 до 88% за три недели, что происходит гораздо быстрее, чем в предыдущие годы.

Ранее сообщалось, что прекращение поставок газа из России в Молдавии назвали катастрофой.