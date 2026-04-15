Спрос и цены удивляют: в Россию привезли свежие кроссоверы Toyota, Kia и Volkswagen

В первом квартале 2026 года российские дилеры зафиксировали резкий скачок спроса на иномарки некитайских брендов. Речь идет об автомобилях, которые ввозятся по параллельному импорту. Autonews.ru выяснил, какие свежие кроссоверы появились в продаже этой весной и сколько они стоят.

Kia Sportage (от 4 890 000 рублей)

Обновленный Kia Sportage стал одной из ключевых новинок. Раньше дилеры предлагали модель только под заказ, но теперь в шоурумах появились живые экземпляры. Из-за реформы утилизационного сбора в Россию чаще всего поставляют машины со 150-сильным мотором и полным приводом. Основной канат поставок идет через Казахстан.

Toyota bZ3X (от 4 049 000 рублей)

Этот японский электрокар создавался в партнерстве с концерном GAC специально для Китая. На родине модель вызвала ажиотажный спрос. Теперь небольшие партии новинки доезжают и до России. Корреспонденту издания удалось найти bZ3X даже в региональных шоурумах — в Самаре и Ростове-на-Дону.

Hyundai Tucson L (от 4 580 000 рублей)

Удлиненная версия популярного кроссовера с индексом L, изначально предназначенная для китайского рынка, теперь продается у нескольких дилеров. Главное отличие от обычного Tucson — дополнительное пространство для задних пассажиров. На торговых площадках машина представлена преимущественно в богатой комплектации Top Ultimate.

Volkswagen T-Roc (от 3 515 000 рублей)

Немецкий кроссовер уже привозили в Россию по параллельному импорту, но партии быстро раскупали. Теперь в Китае дебютировала обновленная версия T-Roc. Благодаря 150-сильному мотору машина попала под льготный утилизационный сбор, что заставило ретейлеров вновь обратить на нее внимание.

Nissan Qashqai (от 3 550 000 рублей)

Первые экземпляры японского кроссовера 2026 модельного года уже добрались до автосалонов. Правда, купить машину можно только в одной комплектации — Leading, которая включает исчерпывающий набор оборудования.

По итогам первого квартала безусловным лидером параллельного импорта стала Toyota. Как рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, за три месяца продали 6914 машин японской марки. Это на 111 процентов больше, чем за аналогичный период 2025 года. Китайские бренды пока лидируют на рынке по объемам, но интерес к «европейцам» и «японцам» возвращается — и с каждым месяцем все активнее.

