Спрос на экзотический алкоголь среди россиян увеличился на 93,1%

В 2024 году в российском ретейле наблюдается значительный рост продаж алкоголя, который ассоциируется с другими странами и воспринимается местными потребителями как экзотический. По данным аналитической компании «Нильсен», объем продаж в натуральном выражении увеличился на 93,1%, а в денежном — на 53,8% по сравнению с прошлым годом, передает «Коммерсантъ».

Наибольший прирост в натуральных продажах продемонстрировала соджу — традиционный корейский алкогольный напиток, выросший на 348%, а в денежном выражении — на 184,1%.

Натуральные продажи грузинской чачи увеличились на 61%, а в денежном — на 56,9%. Более скромные темпы роста показал кальвадос: 13,2% в натуральном и 15% в денежном выражении, а итальянская граппа выросла соответственно на 11,7% и 16%. При этом продажи самогона упали на 3,7% и 1,2%.

Руководитель направления крепкого алкоголя компании Fort Руслан Брагин отметил, что, несмотря на рост экзотических напитков, они остаются нишевыми. Однако продажи чачи из Абхазии увеличились на 130%. Алексей Небольсин, независимый эксперт, добавил, что популярность соджу обусловлена его недавним появлением в России.

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