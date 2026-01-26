Спрос на легальное таможенное оформление в России вырос в разы на фоне борьбы с «серым» импортом

В российской внешнеэкономической деятельности назревает важный перелом. По словам профессионального брокера Татьяны Кулябиной, с осени 2025 года резко вырос спрос на отдельные таможенные услуги. Эта тенденция не только сохраняется, но и усиливается, отражая глубокие системные изменения в регулировании и усиление контроля за нелегальным ввозом товаров. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она добавила, что ключевое изменение — смещение приоритетов у импортеров. Если раньше самым востребованным продуктом был комплекс «под ключ» — от поиска поставщика до доставки, то сейчас на первый план выходит именно легализация грузов. Доля запросов исключительно на таможенное оформление с октября выросла примерно вдвое — с 10% до 20%. По прогнозам, в 2026 году этот сегмент вырастет еще на 40-45%. Для бизнеса это перестало быть рутиной, превратившись в критический инструмент управления рисками, сроками и финансовой устойчивостью.

По мнению эксперта, на практике это означает всплеск спроса на конкретные услуги: сертификацию, маркировку «Честным знаком» и подтверждение соответствия товаров жестким требованиям российских регуляторов. Причины очевидны: государство последовательно ужесточает борьбу с «серым» импортом, расширяет перечень маркируемых товаров и корректирует таможенные процедуры. Интересно, что даже иностранные поставщики, в первую очередь китайские компании, теперь активно заинтересованы в «белом» ввозе, стремясь обезопасить свои цепочки поставок. Одновременно теряет актуальность прежняя популярная практика получения сертификатов в странах ЕАЭС, таких как Киргизия и Казахстан, — российские таможенники все чаще отзывают такие документы, настаивая на прохождении процедур внутри страны.

Она резюмировала, что итогом этих процессов становится структурная перестройка всего рынка импорта. После коллапса на казахстанской границе и ужесточения контроля многие игроки, ранее работавшие по «серым» схемам, массово переходят в легальное поле. Это не приводит к сокращению общего объема ввоза, что указывает на консолидацию рынка вокруг крупных, профессиональных операторов. Фактически, государственное регулирование выполняет роль фильтра, отсеивая недобросовестных участников и формируя более прозрачную, предсказуемую и безопасную среду для легального бизнеса, что в долгосрочной перспективе укрепляет экономическую безопасность страны.

