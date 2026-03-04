Спрос перетекает в Азию: туры подорожают на 10–15% из-за конфликта на Ближнем Востоке

Ближневосточный конфликт добрался до кошельков туристов: после недавних ударов Израиля и США по Ирану отдых на популярных курортах региона оказался под вопросом, и теперь спрос лавинообразно перетекает в Азию. Президент Союза туристических агентств Сергей Голов в интервью радио Sputnik спрогнозировал , что это неминуемо приведет к подорожанию поездок в Таиланд, Вьетнам и Китай. По его оценке, цены могут вырасти на 10–15%.

По его словам, причина проста и жестока: туроператорам в срочном порядке приходится перенаправлять клиентов, чьи брони на Ближнем Востоке теперь под угрозой. Рынок работает по закону сообщающихся сосудов — чем больше людей ищут альтернативу, тем выше поднимается стоимость. А учитывая, что на носу весенне-летний сезон, а внутри России, как сетует эксперт, попросту не хватит гостиниц для всех желающих, азиатское направление становится главной спасительной соломинкой.

По его мнению, спасение это выйдет не дешевым. Помимо Юго-Восточной Азии, россияне, скорее всего, будут активнее присматриваться к Африке, Египту и все той же Турции. Но ключевым фактором выбора станет именно стоимость. Чем тревожнее новости с Ближнего Востока, тем плотнее становится чек на отдых в альтернативных локациях. И в ближайшее время эта тенденция вряд ли ослабнет.

Ранее также экономист Галий заявила, что туры на популярные курорты подорожают на 20% из-за закрытия ОАЭ.