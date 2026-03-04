Ближний Восток под запретом: куда поехать на море вместо ОАЭ

Шесть стран Ближнего Востока — ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман, Катар, Бахрейн и Кувейт — фактически закрылись для организованного туризма после официального предупреждения Минэкономразвития и МИД. Туристы, планировавшие отдых в Дубае в марте, уже массово перебронируют туры на другие направления. О том, куда теперь лететь вместо Эмиратов и как вырастут цены на альтернативные курорты, эксперты рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Туристы больше не летят в Дубай

В российском МИД заявили, что российским туристам лучше воздержаться от поездок в указанные страны Ближнего Востока до нормализации обстановки. Туроператорам предписано приостановить продвижение и продажу туров и в эти страны. Ранее аналогичные рекомендации были выданы по поездкам в Иран и Израиль.

Туристы, планировавшие мартовские туры в Дубай, рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что получили уведомления от туроператоров с предложением перебронировать отдых на другие направления или перенести даты на более поздний срок.

Вьетнам или Мальдивы — на замену

Турагент Евгения Журавлева в беседе с «Подмосковьем сегодня» подчеркнула, что главное сейчас — не затягивать с решением и спланировать свой отдых заранее.

Фото: [ istockphoto.com/BalanceFormcreative ]

«Туристы, которые планировали поездки в Арабские Эмираты, срочно перебронируют свои туры. Из‑за этого спрос на Египет, Азию, Мальдивы — по сути, на все доступные пляжные направления — очень высокий. Многие отели уже встают на стоп, а те, где места еще есть, повышают цены», — отметила эксперт.

По ее словам, тем, у кого поездка была запланирована на март, нужно действовать максимально быстро. Вполне вероятно, что мест уже почти нет — нужно срочно обращаться к турагентам или оперативно бронировать билеты и отели. На апрель места еще есть, но их становится меньше, цены растут, предупредила Журавлева.

В качестве замены ОАЭ эксперт посоветовала:

Азию (Вьетнам, Таиланд, Китай), если важен теплый пляж в апреле;

Египет как массовое и относительно доступное направление;

Мальдивы для более дорогого и «картинного» отдыха.

«Постепенно открывается бронирование на осенний сезон — с середины октября и дальше. Уже открылось осеннее бронирование в Египет из Москвы. Если отели востребованные, по раннему бронированию сейчас самые выгодные цены», — добавила турагент.

Зарубежные и российские курорты — на 20% дороже

Заведующая кафедрой государственной и муниципальной службы МОФ РАНХиГС, кандидат экономических наук Елена Галий заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что закрытие части Ближнего Востока усилило уже намеченный тренд на подорожание туров.

По ее оценке, возможны такие изменения:

Египет — вместо прежних +5–7% теперь вероятен рост до 15–20%;

Турция — из базовых +5–7% повышение может усилиться на фоне перенаправления потока;

Юго‑Восточная Азия (Таиланд, Вьетнам, Китай) — с прогнозируемых 7–9% рост может дойти до 15–20% из‑за ограничений авиасообщения, подорожания топлива и повышенного спроса.

Внутренний туризм также готовится к подорожанию:

Краснодарский край: +3–5%;

Алтай и Карелия: +15–20% на фоне интереса к экотуризму;

Кавказские курорты: +8–10%;

«Золотое кольцо»: +6–8%.

Фото: [ istockphoto.com/mizar_21984 ]

«Сейчас значительного скачка цен пока не видно, потому что многие туры идут как замена уже оплаченных, а не как новые продажи. Но в ближайшие недели ситуация может измениться из‑за перераспределения турпотоков», — пояснила Галий.

По ее словам, базовый прогноз аналитиков — рост стоимости поездок по основным направлениям на 10–20% в течение сезона. При этом не исключен и иной сценарий: если туристы начнут массово откладывать поездки, авиакомпании и отели могут пойти на скидки, чтобы поддержать загрузку.

Ситуацию на туристическом рынке дополнительно раскачивают и жесткие заявления стран региона: на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке в Минобороны Турции, к примеру, подчеркнули, что «оставляют за собой право отвечать на любые враждебные действия в отношении страны».

Ранее юрист назвала случаи, когда россияне могут вернуть деньги за тур в ОАЭ.