Турция рухнула в цене: путевки в Анталию раздают всего за 24 тысяч рублей

Турция, традиционно дорожающая к лету, в конце зимы 2026 года предлагает туры по неприлично низким ценам, передает портал «Турпром».

Путешествие в Анталию и другие курорты можно приобрести всего от 24 тыс. рублей на человека. Причина такого демпинга — плохая погода и острая необходимость туроператоров и авиакомпаний заполнять рейсы, чтобы не гонять самолеты полупустыми.

Горящие предложения сейчас выглядят привлекательнее раннего бронирования на летний сезон. Самые доступные варианты — в Стамбул, культурную столицу Турции, где цены стартуют от 24 тыс. рублей с человека. Ненамного дороже обойдутся морские курорты: путевки с перелетом и проживанием можно найти от 25 тыс. рублей на туриста.

Для тех, кто привык отдыхать с комфортом, тоже есть варианты. Путевки в отели категории «Пять звезд» по системе «все включено» в Анталии предлагаются от 40 тыс. рублей на человека. Это существенно ниже летних расценок и дает шанс недорого насладиться турецким гостеприимством.

Правда, стоит учитывать, что погода в феврале-марте на средиземноморском побережье еще прохладная, купаться в море вряд ли удастся. Зато можно совместить отдых с экскурсионной программой и сэкономить на путевке.

Ранее сообщалось, что пожилые туристы из России открыли новый бюджетный курорт без толп.