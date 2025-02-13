Мошенники перед 14 февраля придумали ряд уловок для выуживания денег у влюбленных россиян

В преддверии Дня святого Валентина злоумышленники активно создают поддельные сайты, которые предлагают услуги по доставке цветов и подарков. Цель таких сайтов — получить доступ к персональным данным пользователей, сообщил в беседе с РИА Новости депутат Государственной думы, член комитета по информационной политике Андрей Немкин.

По словам собеседника агентства, нередко подобные веб-ресурсы заимствуют оформление у популярных сервисов. Кроме того, киберпреступники могут размещать рекламные объявления в поисковых системах и социальных сетях, предлагая скидки и специальные предложения.

«Чтобы вызвать доверие, на таких сайтах публикуют фальшивые отзывы, а в контактных данных могут указывать поддельные номера и адреса. Визуально эти площадки ничем не отличаются от настоящих, но их цель — не продать товар, а выманить у пользователя личные данные», — сказал Немкин.

Как утверждает парламентарий, злоумышленники похищают данные в процессе оформления «заявки», когда потенциальной жертве предлагают ввести данные своей банковской карты для осуществления платежа.

Даже если денежные средства не будут украдены сразу, в дальнейшем пользователи могут столкнуться с неприятностями. В частности, их персональные данные могут быть проданы на нелегальном рынке, отметил депутат.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Пушкино задержали курьера мошенников, пытавшихся похитить у пенсионерки 1,2 млн руб.