Серебро и позолота стали оптимальным выбором для недорогих подарков

Ювелирные изделия из серебра стали одним из самых удачных вариантов подарка при ограниченном бюджете, рассказала « Ленте.ру » стилист сети «585 Золотой» Екатерина Фомина. По ее словам, за последние годы отношение к серебру заметно изменилось: сегодня такие украшения воспринимаются как самостоятельный и стильный выбор, а не как замена золоту.

Эксперт отметила, что серебряные серьги, кольца и цепочки отличаются универсальностью — они органично вписываются как в повседневные, так и в праздничные образы, оставаясь при этом значительно доступнее золотых аналогов.

Отдельное внимание стилист рекомендовала уделить позолоченным украшениям. По ее оценке, визуально они практически не уступают изделиям из золота, особенно в актуальных дизайнах, таких как серьги-конго, массивные цепи или минималистичные подвески.

Фомина также посоветовала рассмотреть украшения с полудрагоценными камнями. Аметисты, топазы, гранаты, цитрины и кварц позволяют сделать изделие более выразительным и индивидуальным, при этом их стоимость заметно ниже, чем у традиционных драгоценных вставок.

Кроме того, специалист указала на растущую популярность выращенных бриллиантов. Она пояснила, что такие камни являются полноценными алмазами с теми же физическими и визуальными характеристиками, но обходятся покупателю дешевле природных. В качестве еще одной альтернативы стилист назвала украшения с эмалью, которые помогают добавить образу яркости и оригинальности без значительных затрат.

