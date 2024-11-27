Средний размер вклада пенсионеров составляет полмиллиона рублей

По данным маркетплейса «Финуслуги», к концу октября средний размер депозита пенсионеров составил 507,2 тыс. руб. Средний размер депозита московских клиентов пенсионного возраста достиг 625,3 тыс. руб.

Если посчитать всю сумму на всех вкладах, то средний размер сбережений на данной платформе составил почти два миллиона рублей. При этом 15% вкладчиков составляют клиенты пенсионного возраста.

По данным на 1 октября 2024 года, средний размер вклада россиян составил 370 тыс. руб. Об этом со ссылкой на «Агентство по страхованию вкладов» сообщает «Российская газета».

Ранее сообщалось о том, что в Королеве задержали соучастника мошенников, которые обманули пенсионера на 15,3 млн рублей.