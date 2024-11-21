Средняя предлагаемая зарплата в Нижегородской области составила более 75 тыс. рублей

Размер средней предлагаемой зарплаты в третьем квартале текущего года в Нижегородской области составил более 75 тыс. рублей. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что уровень предлагаемых зарплат по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в регионе увеличился более чем на 10%. Кроме того, в прошлом квартале спрос работодателей на кадры вырос на 20%.

Отмечается, что на начало текущего месяца в Нижегородской области опубликовано 116 тыс. вакансий, из них в Нижнем Новгороде — 36 тыс. Ключевым трендом сегодня считается наем, а большая часть соискателей находит работу в течение месяца или быстрее.

Добавляется, что в регионе на сегодняшний день свыше 25 тыс. объявлений с работой для студентов и более 14 тыс. — для пенсионеров. Наиболее востребованными вакансиями в последней категории стали курьер, водитель и продавец.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата московских таксистов составила 153 тыс. руб.