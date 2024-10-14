Средняя ставка по ипотеке на новостройки в России впервые превысила 23%

По данным на 13 октября, средневзвешенная ипотечная ставка на первичное жилье в России впервые достигла 23%, согласно оперативной информации Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), передает РБК.

Данные для еженедельного отчета основаны на рыночных ставках десяти ведущих банков, предоставляющих ипотечные кредиты.

Отчет показывает, что средневзвешенная ставка на новостройки составила 23,08%, увеличившись на 0,75 п.п. за неделю с 7 по 13 октября. В то же время рост ставок на вторичное жилье затормозился; средневзвешенная ставка осталась на уровне 22,34%.

Несмотря на это, как на первичном, так и на вторичном рынке, ипотечные ставки находятся на рекордных уровнях.

На этой неделе два банка из топ-20 увеличили свои ставки: ВТБ повысил ставку по ипотеке на первичное жилье на 2,7 п.п., минимальная ставка на новостройки теперь начинается от 25,7%. Ставки по вторичному жилью остались на уровне 23%;

МКБ поднял ставку на первичное жилье на 2,55 п.п., достигнув 23%, и на вторичное жилье — на 2,35 п.п., также до 23%.

Ставки по ИЖС остались прежними: 22,62% для готовых домов и 23,01% для строительства.

Ранее россиян предупредили о возможном повышении ключевой ставки до 22%.