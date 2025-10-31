Средняя зарплата в Петербурге достигла рекордных значений, обнажив огромный разрыв между отраслями

По данным отчета Петростата, среднемесячная номинальная заработная плата в Северной столице за первое полугодие 2025 года составила 117 911 руб., практически вплотную приблизившись к отметке в 118 тыс. руб. Это на 12,9% выше показателя годичной давности.

При этом реальные доходы населения, рассчитанные с учетом инфляции, продемонстрировали рост на 3,4%. Статистическое исследование выявило значительную диспропорцию в оплате труда между различными секторами экономики, где разрыв в доходах достигает четырех раз и более.

Абсолютным лидером рейтинга стала сфера добычи полезных ископаемых со средней зарплатой в 282 923 руб. В пятерку наиболее высокооплачиваемых отраслей также вошли:

· Деятельность водного транспорта (199 493 руб.)

· Воздушный и космический транспорт (198 843 руб.)

· Финансовый и страховой сектор (186 119 руб.)

· Сфера информации и связи, включая IT-индустрию (182 815 руб.)

Наименьшие доходы зафиксированы среди работников почтовой и курьерской служб (около 49 000 руб.), а также в гостиничном и ресторанном бизнесе (69 699 руб.).

География заработков внутри города также неравномерна. Наивысшие показатели отмечены в Приморском (192 351 руб.), Василеостровском (182 557 руб.) и Петроградском (177 210 руб.) районах. Самые низкие — в Колпинском (122 883 руб.) и Красносельском (113 248 руб.) районах.

Наибольшую динамику роста продемонстрировали зарплаты в производстве одежды (+32,3%), металлических изделий (+26,3%) и сфере гостеприимства (+23,6%). При этом в лидирующей по доходам добывающей отрасли рост практически остановился, составив лишь 0,2%.

Ранее аналитики сервиса SuperJob выяснили, что максимальная зарплата автокурьера в Красноярске составляет 210 тыс. руб.