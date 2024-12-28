Средняя зарплата в России выросла до 86,5 тыс. руб.

Реальные заработные платы россиян по итогам октября выросли на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на Росстат сообщает «Интерфакс».

Реальные зарплаты – это то количество товаров и услуг, которые человек может приобрести на свою номинальную зарплату с учетом инфляции.

Прирост в октябре был заметнее, чем в предыдущие три месяца. Например, в сентябре темпы увеличения составляли 8,4%, в августе — 7,7%, а в июле — 8,1%.

За период с января по октябрь средние реальные зарплаты в России выросли на 8,9% в годовом выражении. Средние номинальные зарплаты (без учета инфляции) в октябре выросли на 16,4% год к году и составили 86 582 рубля.

Ранее сообщалось о том, что российским пенсионерам напомнили об одной важной льготе.