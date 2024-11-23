Срок выплаты накопительной пенсии в России увеличили до 22,5 года
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Период выплаты накопительной пенсии в России на 2025 год увеличили до 22,5 года.
Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
Со следующего года ожидаемый срок выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, будет составлять 270 месяцев.
Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.
Ранее сообщалось о том, что российских предпенсионеров могут освободить от работы для диспансеризации. Использовать эти дни для прохождения медосмотра можно будет как подряд, так и по отдельности. При этом рабочее место и средняя зарплата за работником сохраняются.