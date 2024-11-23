Срок выплаты накопительной пенсии в России увеличили до 22,5 года

Период выплаты накопительной пенсии в России на 2025 год увеличили до 22,5 года.

Со следующего года ожидаемый срок выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, будет составлять 270 месяцев.

Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что российских предпенсионеров могут освободить от работы для диспансеризации. Использовать эти дни для прохождения медосмотра можно будет как подряд, так и по отдельности. При этом рабочее место и средняя зарплата за работником сохраняются.