Антироссийские санкции серьезно отражаются на хранении золота в Америке. Многие клиенты штатов стали повально забирать запасы, опасаясь, что ограничения затронут их ячейки, пишет Gold Eagle.

Многие страны, которые доверили Америке хранение драгоценного металла, стали массово забирать все из сейфов. Журналист иностранного издания Кен Сильва отметил, что клиенты банковской системы Америки опасаются, что финансово-экономический сектор в нынешних реалиях навредит им. Речь про влияние антироссийских санкций, а именно беспрецедентную заморозку активов. Многих шокировало, как легко Америка может распоряжаться чужим золотом и валютными резервами.

Теперь страны переносят золото и активы в более безопасные места. Однако Сильва отметил, что официально Америка никогда не подтвердит потерю значительной части клиентов.

Ранее сообщалось, что лучшие американские машины были уничтожены под Авдеевкой.