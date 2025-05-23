США могут ввести санкции против Судана «около 6 июня»

В связи с подозрением в использовании Суданом химического оружия в текущем году, США планируют ввести против этой страны санкционные меры приблизительно через две недели, сообщил Государственный департамент.

Согласно заявлению, после завершения 15-дневного периода уведомления Конгресса Соединенные Штаты наложат на Судан санкции, которые подразумевают ограничения на экспорт американской продукции в эту страну, а также ограничат доступ к кредитам, предоставляемым правительством США.

Ожидается, что санкции начнут действовать после их публикации в Федеральном реестре, что ориентировочно произойдет «около 6 июня».

Внешнеполитическое ведомство США обратилось к правительству Судана с призывом «остановить любое применение химического оружия и соблюдать взятые на себя обязательства в сфере контроля над вооружениями».

Ранее сообщалось, что сенаторы США поддержали новые санкции против России.