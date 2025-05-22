Сенаторы США поддержали новые санкции против России

Французская газета Le Monde сообщила , что подавляющее большинство американских сенаторов (81 из 100) поставили свои подписи под проектом закона, предусматривающего новые санкции в отношении России. Однако, по данным издания, лидер республиканской партии Джон Тьюн выразил желание дождаться инструкций от администрации президента.

По мнению Сената США, необходимо ужесточить меры воздействия на Россию ввиду стагнации в переговорном процессе. Согласно информации Le Monde, на решение сенаторов повлияла телефонная беседа между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, которая не привела к прекращению огня.

Тем не менее, пока неясно, будет ли данный законопроект представлен на голосование, поскольку лидер республиканцев ожидает указаний от Белого дома.

В совместном заявлении авторов документа, республиканца Линдси Грэма и демократа Ричарда Блюменталя, отмечается, что законопроект также предусматривает введение таможенных пошлин в размере 500% на товары, произведенные в государствах, продолжающих импортировать ресурсы и продукцию из России.

Ранее сообщалось, что Украина предложила ЕС ввести санкции против покупателей нефти из России.