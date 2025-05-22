Сенаторы США поддержали новые санкции против России
Le Monde: Сенат США ждет разрешения Трампа ввести санкции против России
Французская газета Le Monde сообщила, что подавляющее большинство американских сенаторов (81 из 100) поставили свои подписи под проектом закона, предусматривающего новые санкции в отношении России. Однако, по данным издания, лидер республиканской партии Джон Тьюн выразил желание дождаться инструкций от администрации президента.
По мнению Сената США, необходимо ужесточить меры воздействия на Россию ввиду стагнации в переговорном процессе. Согласно информации Le Monde, на решение сенаторов повлияла телефонная беседа между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, которая не привела к прекращению огня.
Тем не менее, пока неясно, будет ли данный законопроект представлен на голосование, поскольку лидер республиканцев ожидает указаний от Белого дома.
В совместном заявлении авторов документа, республиканца Линдси Грэма и демократа Ричарда Блюменталя, отмечается, что законопроект также предусматривает введение таможенных пошлин в размере 500% на товары, произведенные в государствах, продолжающих импортировать ресурсы и продукцию из России.
Ранее сообщалось, что Украина предложила ЕС ввести санкции против покупателей нефти из России.