США неожиданно сняли часть санкций против России

Администрация США продемонстрировала тактический маневр в своей санкционной политике, одновременно смягчая и ужесточая давление. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов исключило из антироссийских санкционных списков девять субъектов.

Из списков санкций исключены семь юридических и два физических лица. В их числе оказались россиянин Дмитрий Бугаенко и гражданка Финляндии Евгения Дремова.

Однако этот шаг, напоминающий техническую корректировку, не означает общего смягчения курса. Напротив, он происходит на фоне активной подготовки нового мощного санкционного пакета. Как сообщает Bloomberg, Вашингтон разрабатывает ограничения на случай провала мирных переговоров по Украине. Новые удары могут быть нанесены уже на этой неделе и будут нацелены на критически важные для российской экономики секторы: так называемый «теневой флот», используемый для обхода ограничений на поставки нефти, и трейдеров, обеспечивающих ее морские перевозки.

Напомним, что с 2022 года США развернули против России кампанию экономических ограничений, затронувшую практически все ключевые секторы. Под «блокирующие» санкции попали крупнейшие финансовые институты, что привело к их отключению от системы SWIFT и заморозке активов Центрального банка. Экспортный контроль закрыл доступ к передовым технологиям, микрочипам и оборудованию для нефтедобычи, а эмбарго на импорт коснулось российских энергоносителей, золота и алмазов. К концу 2025 года давление усилилось за счет вторичных санкций против иностранных банков, помогающих обходить ограничения, и введения заградительных пошлин на товары из стран, продолжающих закупки российской нефти выше установленного «ценового потолка».

Ранее сообщалось, что Госдума поддержала закон об ограничениях для скрывающихся за рубежом.