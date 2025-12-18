«Неотвратимость наказания»: Госдума взялась за скрывающихся за границей

Госдума сделала первый шаг к введению ограничений для россиян, скрывающихся за границей от уголовного преследования. Под удар попадут их банковские счета, водительские права и доступ к госуслугам. Об этом сообщил ТАСС.

Пакет законопроектов, одобренный в первом чтении, направлен против целого спектра лиц. В списке не только те, кто уклоняется от уголовной ответственности, но и признанные иностранными агентами за нарушение закона, а также те, кто публично призывал к санкциям или дискредитировал армию.

Перечень возможных мер выглядит как полное цифровое и экономическое отключение. Банки получат право заблокировать счета и прекратить дистанционное обслуживание. Государство сможет приостановить действие водительских прав, регистрацию автомобилей и сделок с недвижимостью. Онлайн-доступ к порталу госуслуг для этой категории граждан будет закрыт.

Инициаторы законов из парламентской комиссии по противодействию иностранному вмешательству во главе с Василием Пискаревым считают, что это создаст принцип неотвратимости наказания. По их логике, даже из-за рубежа человек должен чувствовать последствия своих действий, если они противоречат российскому законодательству. Следующие чтения покажут, насколько жестко эти нормы будут прописаны в окончательной редакции и как их станут применять на практике.

