США отложили санкции против сербской компании NIS
Вучич: США отложили на 30 дней санкции против NIS
Фото: [flickr.com]
Американское министерство финансов временно приостановило действие санкций, касающихся сербской нефтяной компании NIS, почти половина которой контролируется «Газпром нефтью», находящейся под санкциями. Об этом сообщил сербский президент Александр Вучич в своих социальных сетях.
Он подчеркнул, что сербской нефтяной отрасли предоставлено дополнительное время в размере 30 дней. Вучич поделился фотографией части документа, указывающей, что срок действия лицензии истекает либо в день досрочного прекращения разрешенных операций, либо 28 марта 2025 года.
Ранее сообщалось, что Верховный суд США разрешил Трампу пока не продолжать иностранную помощь.