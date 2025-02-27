США отложили санкции против сербской компании NIS

Американское министерство финансов временно приостановило действие санкций, касающихся сербской нефтяной компании NIS, почти половина которой контролируется «Газпром нефтью», находящейся под санкциями. Об этом сообщил сербский президент Александр Вучич в своих социальных сетях.

Он подчеркнул, что сербской нефтяной отрасли предоставлено дополнительное время в размере 30 дней. Вучич поделился фотографией части документа, указывающей, что срок действия лицензии истекает либо в день досрочного прекращения разрешенных операций, либо 28 марта 2025 года.

Ранее сообщалось, что Верховный суд США разрешил Трампу пока не продолжать иностранную помощь.