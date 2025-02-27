Трампу разрешили не продолжать выплаты по программам иностранной помощи
AP: Верховный суд США разрешил Трампу пока не продолжать иностранную помощь
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Агентство Associated Press сообщило, что Верховный суд США временно разрешил администрации Дональда Трампа приостановить выплаты в рамках программ оказания зарубежной помощи.
По данным издания, судебное решение приостанавливает действие постановления окружного судьи до тех пор, пока не будут рассмотрены аргументы обеих сторон.
В середине февраля федеральный судья обязал администрацию Трампа возобновить выплаты по ранее замороженной иностранной помощи.
Окружной суд округа Колумбия отметил, что заявленная цель новой администрации состояла в пересмотре эффективности программ, однако «ответчики не предоставили убедительных объяснений, почему тотальная приостановка всей иностранной помощи, одобренной Конгрессом США, вызвавшая значительные потрясения и нарушившая множество соглашений, является рациональным шагом для пересмотра программ».
Накануне федеральный судья предоставил администрации Трампа менее двух дней на возобновление иностранной помощи, утверждая, что предыдущее решение о разблокировке средств не было выполнено.
Ранее Трамп высказал желание уменьшить численность государственных служащих и при этом отметил, что госаппарат в стране сильно раздут и в ряде ведомств, среди прочих, работают несуществующие люди.