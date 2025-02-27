Трампу разрешили не продолжать выплаты по программам иностранной помощи

По данным издания, судебное решение приостанавливает действие постановления окружного судьи до тех пор, пока не будут рассмотрены аргументы обеих сторон.

В середине февраля федеральный судья обязал администрацию Трампа возобновить выплаты по ранее замороженной иностранной помощи.

Окружной суд округа Колумбия отметил, что заявленная цель новой администрации состояла в пересмотре эффективности программ, однако «ответчики не предоставили убедительных объяснений, почему тотальная приостановка всей иностранной помощи, одобренной Конгрессом США, вызвавшая значительные потрясения и нарушившая множество соглашений, является рациональным шагом для пересмотра программ».

Накануне федеральный судья предоставил администрации Трампа менее двух дней на возобновление иностранной помощи, утверждая, что предыдущее решение о разблокировке средств не было выполнено.

Ранее Трамп высказал желание уменьшить численность государственных служащих и при этом отметил, что госаппарат в стране сильно раздут и в ряде ведомств, среди прочих, работают несуществующие люди.