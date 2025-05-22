США проверят военную помощь Киеву на предмет растрат

Вся американская военная поддержка, оказанная Киеву, подвергнется проверке на предмет нецелевого использования средств. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио, выступая на заседании комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса США, прямая трансляция которого велась на YouTube-канале Associated Press.

Рубио подчеркнул, что администрация США уделит особое внимание подобным инцидентам и примет необходимые меры.

Госсекретарь также отметил, что военный путь разрешения конфликта не представляется возможным и единственным способом его завершения являются переговоры и достижение соглашения.

Кроме того, Рубио подтвердил, что в рамках соглашения по минеральным ресурсам Вашингтон не предоставлял Украине каких-либо гарантий военной поддержки.

Ранее США заявили о готовности к любому мирному соглашению по Украине.