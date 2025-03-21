США собрались добывать больше полезных ископаемых на собственной территории

Президент США Дональд Трамп подписал указ, по которому на территории страны должна быть увеличена добыча полезных ископаемых. Об этом сообщила газета Financial Times.

Трамп решил использовать свои чрезвычайные полномочия, чтобы увеличить добычу ресурсов на американской территории. Он подписал соответствующий указ, обосновав его интересами национальной безопасности. Президент сослался на закон о военном производстве, согласно которому глава Белого дома может привлечь государственные ресурсы для увеличения добычи стратегически важного сырья.

Трамп считает, что США необходимо преодолеть свою зависимость от поставок из Китая. Там закупается не менее 70% редкоземельных металлов. Соединенные Штаты являются крупнейшим мировым импортером алюминия и меди, а также закупают в других странах еще более десятка различных видов полезных ископаемых.

Ранее стало известно, что власти США захотели взять под свой контроль украинские АЭС. Эксперты считают, что такой шаг потенциально может привести к переходу под контроль Америки не только атомных станций, но и других экономических активов страны.