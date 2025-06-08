США сократили покупку лекарств из Китая

По сравнению с мартом, импорт в денежном выражении показал троекратное снижение — до $173,6 млн. Об этом со ссылкой на американскую таможню сообщает РИА Новости.

Основную долю поставок в апреле составили препараты йода (75%). На втором месте оказались антибиотики (9,5%), далее идут гормональные препараты (4,4%).

Крупнейшим продавцом лекарств в США в апреле стала Индия (19% от американского импорта). Далее идет Ирландия (14%) и Швейцария (13%).

Ранее сообщалось о том, что Си Цзиньпин отказывается встречаться с Трампом из-за скандала с Зеленским.