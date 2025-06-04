Раскрыта причина отказа Си Цзиньпина от встречи с Трампом

Как считает издание Politico, это может быть связано со скандалом в Белом доме, который устроили американский лидер и Владимир Зеленский.

Еще одна причина нежелания главы Китая проводить переговоры с американским коллегой — это конфликт, который вспыхнул между главой ЮАР Сирилом Рамафосой и Дональдом Трампом.

В Пекине встревожены поведением президента США.

При этом представители Белого дома заявили, что в ближайшее время Си Цзиньпин и Дональд Трамп пообщаются по телефону.

Ранее сообщалось о том, что Макрон рассказал об итогах своего разговора с главой Китая.