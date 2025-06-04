Раскрыта причина отказа Си Цзиньпина от встречи с Трампом
Си Цзиньпин отказывается встречаться с Трампом из-за скандала с Зеленским
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Председатель КНР Си Цзиньпин отказывается встречаться с президентом США Дональдом Трампом.
Как считает издание Politico, это может быть связано со скандалом в Белом доме, который устроили американский лидер и Владимир Зеленский.
Еще одна причина нежелания главы Китая проводить переговоры с американским коллегой — это конфликт, который вспыхнул между главой ЮАР Сирилом Рамафосой и Дональдом Трампом.
В Пекине встревожены поведением президента США.
При этом представители Белого дома заявили, что в ближайшее время Си Цзиньпин и Дональд Трамп пообщаются по телефону.
Ранее сообщалось о том, что Макрон рассказал об итогах своего разговора с главой Китая.