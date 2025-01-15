В США призвали срочно преодолеть зависимость страны от поставок урана из России

Соединенные Штаты сильно зависимы от поставок российского урана, и эту зависимость необходимо срочно преодолеть. Так считает Крис Райт, которого Дональд Трамп выдвигает на пост министра энергетики США. Его точку зрения привел ТАСС.

Райт выступил в Сенате и сообщил, что в данный момент энергетика страны очень сильно зависима от импорта обогащенного урана из России.

«Наше нынешнее состояние является печальным положением дел. Нам нужно преодолеть это без отключения атомных электростанций, которые работают сегодня», — указал он.

По его мнению, в данной сфере необходимо предпринимать срочные действия. Америке надо восстановить производство урана и плутония, при этом нужно уделить особое внимание ядерному арсеналу страны.

Ранее по поводу мирового порядка и внешней политики США высказался кандидат в госсекретари Рубио. Он заявил, что идея о необходимости установления мирового либерального порядка силами Соединенных Штатов, была опасным бредом. Америка ставила чужие интересы выше собственных национальных, и это необходимо изменить.