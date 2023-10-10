Стабильности не ждите: выяснилось, как конфликт в Израиле повлияет на курсы валют

Конфликт между Израилем и ХАМАС потряс весь мир, а любое потрясение в той или иной степени влияет на экономическую ситуацию.

Как рассказала доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко, учитывая влияние ситуации на Ближнем Востоке на курс доллара, необходимо рассмотреть несколько факторов.

«В настоящий момент мы увидели его рост и снижение курса рубля. Увеличение курса доллара пошло с начала конфликта, так как Израиль является партнером США. Также фактором, который провоцирует ослабление рубля, является повышенный спрос на доллар как со стороны компаний, так и со стороны физических лиц, начиная с 7 октября 2023 года», — отметила экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседницы, на курс будут влиять сроки конфликта. В настоящий момент уже отмечен рост цен на нефть и газ, что, в свою очередь, должно положительно сказаться на курсе рубля и немного ослабить доллар.

«Кроме этого, важную роль сыграют политические факторы, такие как включение в конфликт третьих стран вроде Ирана, Ливана, Сирии и других. Это позволит укрепить позиции сектора Газа и Палестины. Данная ситуация может негативно отразиться на курсе доллара и также его немного снизить», — уточнила Коваленко.

А вот если начнется санкционное давление в отношении вышеперечисленных стран, продолжила экономист, это наоборот укрепит доллар, и он опять может пойти в рост.

«Если говорить о взаимосвязях России и Израиля, то их не очень много и сильно повлиять на курс они не могут. Но опять же, все будет зависеть от сроков конфликта, ведь на Ближнем Востоке много различных логистических путей, которые необходимы мировой экономике, если они будут нарушены, то стабильной обстановки в финансовом секторе ожидать не стоит», — подытожила эксперт.

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