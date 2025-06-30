По словам эксперта Финансового университета Игоря Юшкова, энергетический кризис в Европе стал результатом ошибочной политики Евросоюза, а не действий России. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что еврочиновники годами убеждали бизнес не инвестировать в газовую отрасль, обещая «зеленый переход», а компании в свою очередь сократили вложения в добычу и инфраструктуру. В итоге восстановление спроса столкнулось с дефицитом предложения.

По мнению эксперта, таким образом, ошибки ЕС привели к резкому росту цен на энергоносители, социальной напряженности из-за недоступности ресурсов и, как следствие, необходимости экстренно искать альтернативные поставки.

Он подчеркнул, что Брюссель сам создал условия для кризиса. Сейчас Евросоюзу предстоит сложный выбор между экологическими амбициями и энергетической безопасностью.

Ранее сообщалось, что Европа впервые может спровоцировать глобальную войну за газ.