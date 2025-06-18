Стал известен месяц снижения стоимости кваса

Лето – время кваса, но именно в начале сезона этот освежающий напиток достигает своих максимальных ценников. Эксперт Александр Панченко рассказал, когда ждать снижения стоимости этого напитка. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, самые высокие цены на квас традиционно приходятся на май и июнь, старт сезона. Уже в июле и августе они начинают немного снижаться, а более ощутимое падение стоимости происходит в сентябре-октябре. Сейчас мы как раз на ценовом пике.

Эксперт подчеркнул, что стоимость кваса формируется в первую очередь из цен на сырье, а также включает сопутствующие издержки: логистику, энергоносители и другие расходы. Что касается магазинного кваса, то, как и многие другие продукты, он дорожает. Этот рост связан с общей инфляцией, высокой стоимостью кредитов, повышением тарифов на энергоресурсы, удорожанием перевозок и исходных компонентов.

По его мнению, однако паниковать любителям кваса не стоит. Рост цен укладывается в рамки инфляции (примерно +10% к прошлогодним показателям), рынок насыщен производителями и предложением, а цены остаются доступными. К тому же уже к середине лета можно ожидать сезонного снижения стоимости популярного напитка.

Ранее диетолог Соломатина назвала самый полезный квас для здоровья и фигуры.