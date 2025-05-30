Назван самый полезный квас для здоровья и фигуры

Диетолог Елена Соломатина в беседе с RT объяснила , как выбрать квас, который принесет пользу организму, а не лишние калории.

По словам специалиста, настоящий квас содержит ферменты и лактобактерии, благотворно влияющие на всю систему ЖКТ. Однако магазинные варианты часто содержат избыток сахара и искусственные добавки, сводящие на нет всю пользу напитка.

Соломатина подчеркнула, что самый полезный вариант — домашний квас, приготовленный из ржаного хлеба и изюма. Такой напиток сохраняет все полезные свойства брожения без вредных добавок.

При выборе магазинного кваса стоит обращать внимание на состав: чем он короче, тем лучше. Оптимальный вариант — пастеризованный квас с минимальным сроком хранения (не более 7 дней) и без искусственных ароматизаторов.

Важно помнить, что даже натуральный квас содержит сахар, поэтому людям с диабетом или лишним весом стоит употреблять его умеренно. Для максимальной пользы диетолог рекомендует сочетать квас с продуктами, богатыми клетчаткой.

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