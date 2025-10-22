Стал известен объем финансирования нацпроектов в Рязани

Рязань уверенно наращивает темпы развития, активно используя возможности национальных проектов. В период с 2023 по 2025 годы город привлек более девяти миллиардов рублей федеральных и областных средств, участвуя в десяти масштабных программах. Эта стратегия приносит ощутимые плоды, что наглядно демонстрирует рейтинг Минстроя России: в 2024 году Рязань заняла высокое четвертое место по качеству городской среды, подняв свой показатель с 180 баллов в 2018 году до 271 балла сегодня. Об этом сообщает издание 7info.

Реализация проектов затрагивает ключевые сферы жизни горожан. В образовании это выразилось в открытии двух новых детских садов, капитальном ремонте нескольких школ и создании современных учебных пространств. Для подготовки будущих инженеров в шести школах были оборудованы специализированные кабинеты для работы с беспилотными авиационными системами, а в двух других появились технопарки «Кванториум». Параллельно преобразились и культурные учреждения: был модернизирован Музей путешественников и четыре модельные библиотеки. Значительные усилия были направлены на благоустройство: приведены в порядок 11 общественных пространств, включая Новопавловскую рощу и площадь Победы, а также 17 дворовых территорий. Инфраструктурные улучшения включают ремонт дорог, расширение канализационного коллектора и создание новых мест для сбора ТКО.

Эти масштабные преобразования имеют долгосрочный эффект, формируя новое качество жизни и привлекательную городскую среду. Работы продолжаются: в активной фазе находится благоустройство Лесопарка и Черезовских прудов, ведется строительство нового детского сада и двух крупных школ, расселяются аварийные дома. Таким образом, системная работа в рамках нацпроектов выводит Рязань в число лидеров по комплексному развитию российских городов, закладывая прочный фундамент для ее будущего.

