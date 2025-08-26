Более шести миллиардов рублей будет направлено в Нижегородской области на здравоохранение

В Нижегородской области на реализацию нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в текущем году направлено около 6,5 млрд рублей. Основной объем финансирования — почти 4,6 млрд — составили средства федерального бюджета, еще более 1,9 млрд рублей выделил регион. Эти ресурсы направлены на системное обновление медицинской инфраструктуры и повышение доступности медуслуг. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Значительная часть средств традиционно направляется на модернизацию первичного звена здравоохранения. Именно этой теме была посвящена шестая региональная конференция «Сеченовские земские чтения», прошедшая на родине выдающегося физиолога Ивана Сеченова. Как подчеркнула министр здравоохранения области Галина Михайлова, в рамках нацпроекта уже закуплено более 1 750 единиц оборудования, 12 передвижных медицинских комплексов и 22 единицы специализированного транспорта. Кроме того, капитально отремонтированы почти 130 объектов здравоохранения.

Особое внимание уделяется жителям удаленных территорий. Мобильные медицинские комплексы позволяют существенно увеличить охват населения качественной диагностикой и лечением. Каждый такой комплекс потенциально способен принять более пяти тысяч пациентов в год. Министр призвала главврачей активнее использовать выездные форматы работы и доносить графики посещений до жителей.

Ранее сообщалось, что больницы Подмосковья получили новое оборудование для микрохирургических операций.