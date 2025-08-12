Стал известен уровень роста на услуги по продвижению соцсетей в России

Рынок digital-услуг в России переживает настоящий расцвет — спрос на специалистов по SMM и таргетированной рекламе бьет все рекорды. По данным аналитиков «Авито Услуги», только за июль 2025 года количество запросов на такие услуги выросло на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает радио Sputnik.

Особенно активным оказался апрель — именно весной бизнес и блогеры массово искали помощь в продвижении. Доля обращений к SMM-специалистам достигла тогда 18% от общего спроса за первое полугодие. Параллельно рынок отреагировал взрывным ростом предложений — в мае число доступных экспертов увеличилось на 67% по сравнению с январем.

Такой ажиотаж привел к резкому развитию ниши таргетированной рекламы — в мае предложения в этом сегменте выросли на рекордные 88%. Консультанты по ведению соцсетей также оказались востребованы — их количество увеличилось вдвое в апреле-мае.

Таким образом, digital-продвижение становится must have для любого бизнеса. При этом рынок успевает адаптироваться к растущему спросу, предлагая все больше квалифицированных специалистов. Главный вопрос теперь — насколько качественными окажутся эти массовые услуги в условиях стремительного роста отрасли.

