Публицист Гаспарян представил портрет необходимого воспитательного контента в соцсетях

По словам публициста Армена Гаспаряна, современной молодежной политике в нашей стране недостаточно оперативности и умения «заходить» в целевую аудиторию, на фоне этого потенциал соцсетей как образовательного и воспитательного инструмента остается нереализованным. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что в настоящее время значительная часть жизни молодежи проходит в формате «онлайн», причем ключевым образом в социальных сетях. Поэтому указанный инструмент следует применять для продвижения системы ценностей, максимально использовать его с точки зрения образования. Однако в этом случае изначально необходимо проработать стратегию, которая учтет все подводные камни.

По мнению эксперта, производством и наполнением образовательного и воспитательного контента в Сети в первую очередь должно заниматься Минпросвещения России, а также профильные общественные организации.

Он отметил, что в данном случае необходимо исследование целевой аудитории, понимание, кто им интересен, и привлекать этих людей. Также еще одной проблемой молодежной политики в нашей стране является то, что ее разработкой часто занимаются люди, которые уже 300 лет как забыли, когда сами были молоды.

Ранее сообщалось, что школьники с небольшим количеством друзей в соцсетях могут быть опасны.